Нереально круто! Известный Артем Темада из Таллинна снимается в сериале «Мажор: 3»

В подтверждение этих слов Артем сфотографировал часть договора, подписанного 1 сентября в Москве. По словам Артема, он будет играть в сериале роль оперативника.

Это далеко не первый фильм, в котором снимается известный исполнитель Темада. По словам артиста, роль бомжа в ресторане быстрого питания в Таллинне (постановка - прим.ред.) сыграла в его карьере немалую роль.