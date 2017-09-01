Нереально круто! Известный Артем Темада из Таллинна снимается в сериале «Мажор: 3»
1 сентября 2017 г., 16:41
Известный в Эстонии и за ее пределами таллиннский исполнитель и тамада Артем Темада добился невероятного успеха в России. Артист сегодня написал на своей странице в Facebook о том, что снимается в третьем сезоне мегапопулярного сериала «Мажор: 3».
В подтверждение этих слов Артем сфотографировал часть договора, подписанного 1 сентября в Москве. По словам Артема, он будет играть в сериале роль оперативника.
Это далеко не первый фильм, в котором снимается известный исполнитель Темада. По словам артиста, роль бомжа в ресторане быстрого питания в Таллинне (постановка - прим.ред.) сыграла в его карьере немалую роль.