Фото и видео: главный развлекательный портал Эстонии поздравил гимназистов Маарду и Таллинна с Днем знаний!

Было приятно поздравить учеников и учителей 12-х классов Эхтеской гуманитарной гимназии и Маардуской гимназии! В этот раз жребий пал на эти учебные заведения! Невероятно здорово было и приятно! Мы - за здоровый образ жизни, поэтому с корзинами фруктов для классов!

Limon - Всегда в центре светской жизни! #1 в Эстонии!

Смотрите первые яркие кадры!

День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee

День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee