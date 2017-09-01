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Фото и видео: главный развлекательный портал Эстонии поздравил гимназистов Маарду и Таллинна с Днем знаний!

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День знаний с Limon.ee | ФОТО: KIRILL SAFRONOV / Limon.ee

1 сентября главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon - пошел в школу!

Было приятно поздравить учеников и учителей 12-х классов Эхтеской гуманитарной гимназии и Маардуской гимназии! В этот раз жребий пал на эти учебные заведения! Невероятно здорово было и приятно! Мы - за здоровый образ жизни, поэтому с корзинами фруктов для классов!

Limon - Всегда в центре светской жизни! #1 в Эстонии!

Смотрите первые яркие кадры!

День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee

День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee

День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee

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