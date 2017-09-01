Фото и видео: главный развлекательный портал Эстонии поздравил гимназистов Маарду и Таллинна с Днем знаний!
1 сентября 2017 г., 16:06
1 сентября главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon - пошел в школу!
Было приятно поздравить учеников и учителей 12-х классов Эхтеской гуманитарной гимназии и Маардуской гимназии! В этот раз жребий пал на эти учебные заведения! Невероятно здорово было и приятно! Мы - за здоровый образ жизни, поэтому с корзинами фруктов для классов!
Limon - Всегда в центре светской жизни! #1 в Эстонии!
Смотрите первые яркие кадры!
День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee
День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee
День знаний с Limon.ee/ KIRILL SAFRONOV / Limon.ee