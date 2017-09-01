Девять вещей, которые нужно сделать в 20 лет, чтобы стать миллионером в 30

1. Настройтесь зарабатывать.

Одной экономией миллион не заработаешь, — уверен Грант Кардон, бывший банкротом в долгах в 21 и ставший миллионером в 30. Первый шаг – сосредоточиться на том, чтобы увеличивать свой доход. Научитесь видеть возможности, дополнительный заработок, пассивный доход, первые шаги к началу своего бизнеса.

2. Создайте несколько источников дохода.

По оценке экспертов, у миллионеров как минимум 3 источника дохода. Это может быть аренда недвижимости, вложения в акции, совладение каким-то бизнесом. Это не только обеспечивает больший доход, но и создает стабильность в случае провала одного из бизнесов.

3. Экономьте, чтобы инвестировать, а не чтобы просто экономить.

Единственная причина экономить деньги – это инвестировать их, — уверен тот же Кардон. Эти деньги нужно сразу же куда-то вкладывать, чтобы они не были у вас на виду, чтобы вы не искушались их потратить, и чтобы вы даже не рассчитывали на них, а сосредоточились на пункте №1 – увеличивать свой доход.

4. Не тратьте суммы на внешние атрибуты.

Пока вы действительно не станете миллионером, стабильно получающим свои миллионы, не стоит спешить покупать дорогую машину, квартиру, часы и т.д. Создайте стабильный поток дохода, а уж потом балуйте себя. А пока обходитесь тем, чем обходились всегда.

5. Измените свое отношение к деньгам.

Секрет просто – думайте. Большинство людей уверенны, что богатство вне их контроля, но богатые люди знают, что зарабатывание денег – это внутренняя работа с собой.

6. Инвестируйте в себя.

Самое безопасное вложение – вложение в свое будущее, — отмечает Такер Хьюз, ставший миллионером в 22. «Читайте хотя бы полчаса в день, слушайте что-то полезное, когда едете за рулем, ищите себе наставников и учителей. Вам не нужно быть специалистом в своей сфере, вам нужно быть хорошо осведомленным гением, способным поговорить о чем угодно, будь то финансы, политика или спорт. Поглощайте знания как воздух и стремитесь учиться».

Много современных успешных и богатых людей – большие книголюбы. Вот например Уоррен Баффетт признавался, что 80% его рабочего дня занимает чтение.

7. Ставьте цели и визуализируйте их достижение.

Если вы хотите зарабатывать больше денег, у вас должны быть четкая цель, а потом четкий план, как ее достичь. Деньги не возникнут просто так – за них нужно поработать. Богатые люди решают настроиться на приобретение богатства. Для этого нужно внимание, смелость, знание и много усилий, — отмечает миллионер Т.Харв Экер. Многие люди просто не знают, чего хотят. А богатые знают, что хотят богатства, и не стесняются этого.

8. Общайтесь с людьми, которыми вы восхищаетесь.

Эндрю Карнеги, который начинал с нуля, прежде чем стал самым богатым в США, уверен, что нужно окружать себя талантливыми людьми и позволять их умным и креативным умам влиять на себя. Ведь мы же становимся теми, с кем общаемся. И правда в том, что миллионеры думают о деньгах не так, как средний класс, потому вы можете расширить свое мышление, общаясь с ними.

9. Цельтесь на 10 миллионов, а не 1 миллион.

«Моя единственная самая большая финансовая ошибка в том, что я не мыслил слишком глобально, — отмечает Кардон. – Побуждаю вас настраиваться больше чем на миллион. В этом мире нет недостатка в деньгах, но есть недостаток людей, которые мыслят достаточно глобально».