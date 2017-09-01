Фото: 55-летняя Андреева поразила болезненной худобой

На фото звезда новостных эфиров одета в длинную яркую юбку клеш и белую обтягивающую футболку. "Первый день осени, и порывы ветра развевают наши платья и мысли. Не сопротивляться течению мира, искать свои личные потоки, понимать, что Мир любит тебя и любить его в ответ-это путь к здоровью, молодости и встречам с теми, кто Вам действительно нужен", – подписала телеведущая снимки.

Пользователи забеспокоились за ведущую, отметив ее болезненную для ее возраста худобу. "Какая у вас болезненная худоба, Катя! Вы здоровы? Волнуемся и любим", – испугался за любимую ведущую один из поклонников.

"Как – то в пиджаке в новостях совсем по-другому кажется, +5 кг как минимум", – заметил худобу Екатерины и другой фолловер. А одна из пользовательниц сравнила Андрееву с легкоатлетом за широкие плечи и бицепсы, которые показались ей большими.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Sep 1, 2017 at 2:41am PDT

Некоторым телезвезда напомнила цыганку в цветастой развевающейся юбке. "Просто какой-то "Табор уходит в небо"! Цыганка Катерина", "Кармэн", – прокомментировали подписчики.

Но все же большинству снимки Екатерины понравились. Они отметили красивый фон и "завораживающую" атмосферу фото. Многим пришлись по настроению и по душе философские слова Андреевой.