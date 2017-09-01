Шоу ТНТ «ТАНЦЫ» едет в Таллинн: торопись, и ты сможешь выиграть билеты!

Гастрольный тур участников 3-его сезона телепроекта «ТАНЦЫ» - это феерия красок и эмоций наряду со сложной хореографией и незаурядными танцевальными элементами. Каждое выступление – это олицетворение настоящих эмоций и чувств, подкрепленных отточенной хореографической техникой. Продюсеры шоу отмечают, что нынешний гастрольный тур порадует зрителей еще большим количеством новых танцевальных дуэтов, неожиданных перевоплощений и смелых импровизаций.

В этом году на сцене концертного дома Nordea лицом к лицу встретятся участники 3-го сезона проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ: Ирина Кононова, Дарья Тимошенко, Анна Вишнякова, Тэо Эдуард Тидо, Дмитрий Юдин, Максим Жилин – представители команды Егора Дружинина. А также танцоры команды Мигеля: Дмитрий Щебет, Даян Ахмедгалиев, Баина Басанова, Анастасия Волкова, Михаил Зайцев, Светлана Яремчук и Валентин Ермоленко.

Продюсеры шоу подчеркивают, что идея проекта «ТАНЦЫ» предельно проста - это дать возможность молодым и харизматичным танцорам заявить о своем таланте на большой сцене, а также способствовать росту популярности танцев как стиля жизни среди людей со всего мира.

Мастерство пластики, смешение стилей брейк-данс, танго, хип-хопа и классики – все это ждет искушенного эстонского зрителя в концертном доме Nordea 15 ноября на фееричном гастрольном туре 3-го сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ!

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