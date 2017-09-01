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Фото: Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет

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Анджелина Джоли. | ФОТО: Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA

В последнее время 42-летняя Анджелина Джоли — не частый гость на светских мероприятиях. Звезда предпочитает заниматься режиссерской работой, общественной деятельностью и воспитанием своих шестерых детей. Но в конце августа у поклонников наконец-то появилась возможность увидеть свою любимицу.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся фотоколл нового фильма Джоли «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Анджелина, которая является режиссером картины, появилась перед фотографами в необычном для себя «воздушном» образе.

Фото: Scanpix

Поклонникам наряд Джоли понравился. Они отметили, что актриса немного набрала вес и уже не выглядит такой изможденной и болезненно худой, как прежде. Однако, как заметили некоторые пользователи Сети, что-то во внешности звезды изменилось: она почти перестала быть похожей на себя и стала выглядеть «искусственно». Кроме того, розовая помада ее не очень украсила, пишет Woman.

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

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