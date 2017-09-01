Горячо! Жителей Мустамяэ сегодня бесплатным концертом поздравит самая горячая группа Эстонии (ВИДЕО)

По замыслу организаторов праздника, это мероприятие в первую очередь для тех, кто учится в школах и гимназиях, для родителей учеников, преподавателей и работников образовательных учреждений. «Мы предлагаем зрителям не только посмотреть концертную программу, но и самим принять участие в различных играх и соревнованиях, продемонстрировать как свои физические способности, так и блеснуть эрудицией и знаниями. Причем в конкурсах могут принять участие все: от учащихся первых классов до гимназистов, от педагогов до родителей, бабушек и дедушек», - сообщил Лаури Лаатс, который будет одним из ведущих праздника вместе с Максимом Волковым.

Желающие смогут принять участие в соревнованиях по шашкам, перетягиванию каната, сыграть в пинг-понг, попытатся собрать все штампы в игре по станциям. Также можно будет получить много полезной информации о том, как создать ученическую фирму, как принять участие в «Днях тени». Посетителей ждет вкусный подарок от Selver – стокилограммовый торт, изготовленный специально к празднику «Здравствуй, сентябрь». Главная звезда вечера – популярная группа «Пыхья-Таллинн» со своими лучшими хитами.

«Мы очень ценим всех учеников и студентов нашего района и хотим этим мероприятием поздравить их с началом учебного года и подарить заряд позитива и хорошего настроения», сказал старейшина Мустамяэ Хелле Калда. Организаторами мероприятия являются управа Мустамяэ и Мустмяэский открытый молодежный центр. Поддержку оказывают Selver, Swedbank, Mustamäe Keskus и Al Mare Bowling.