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Ученые назвали предел человеческой жизни

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ФОТО: Scanpix

В своей работе специалисты в течение 30 лет изучали данные 75 тысяч человек.

Группа ученых из Университета Эразма в Голландии выяснила, что продолжительность жизни человека имеет предел, причем она не зависит от качества питания, уровня медицины или бытовых условий.

К таким выводам исследователи пришли после изучения сведений, полученных в ходе 30-летнего наблюдения, участниками которого стали примерно 75 тысяч человек, ушедших из жизни за эти годы, и их возраст был точно зафиксирован на дату смерти, пишет TopNews.

По словам специалистов, максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин - 114,1 лет.

Профессор Джон Эйнмал заявил, что предел не зависит от уровня жизни, а также на него не влияет ни качество питания, ни медицины. "Конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась. В Нидерландах количество людей, которым исполнилось 95 лет, возросло почти в три раза. Тем не менее, потолок жизни не изменился", - цитирует исследователя "Российская Газета" со ссылкой на западные источники.

Однако, по его словам, есть и некоторые исключения. К примеру, жительница Франции Жанна Кальман скончалась в возрасте 122 лет и 164 дней. Авторы работы считают, что такие рекорды хоть и не укладываются в общую статистику, но все же не могут ее изменить.

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