Limon объявляет долгожданный конкурс для модниц страны – «Мисс Kuldan. Лето 2017»

Победительница получит модное украшение, как у героини в фильме "Валериан и город тысячи планет", которую играет певица Рианна (Rihanna).

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ФОТОГРАФИИ ДЕВУШЕК ЭСТОНИИ, ЛЕТО 2017:

Отправляйте ваши горячие летние фотографии в самых ярких, модных и смелых купальниках с жарких курортов, летящих платьях на фоне маков и подсолнухов, в дерзких шортиках рядом с животными из экзотических стран, в романтических сарафанах на фоне водопадов, рек и гор. Каким было ваше лето? Поделитесь своей самой красивой фотографией и выигрывайте роскошный приз и почетное звание MISS KULDAN ЛЕТО 2017!

/ Kuldan Luxury

Фотографии ждем на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово KULDAN, к письму приложите фотографию, соответствующую правилам конкурса, в тексте письма напишите ваше имя, фамилию и номер телефона. Мы продлеваем прием фотографий Снимки принимаются до 19 сентября 2017 года, 23:59:59. Внимание! Фотoграфии можно прислать и через нашу официальную группу в Facebook.

20 сентября жюри Limon.ee и Kuldan выберут до 25 фотографий, которые пройдут во второй тур и будет объявлено народное голосование до 25 сентября, 16:00. 25 сентября в 17:00 объявим имя счастливой победительницы.

Портал Limon.ee оставляет за собой право вносить небольшие изменения в условия конкурса.