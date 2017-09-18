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Limon объявляет долгожданный конкурс для модниц страны – «Мисс Kuldan. Лето 2017»

Мы еще принимаем фотографии до 19 сентября, 23:59:59! Спешите!

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ФОТО: Kuldan Luxury

Limon.ee и ювелирные магазины Kuldan разыгрывают шикарный подарок от любимого бренда звезд красных дорожек, шоу-бизнеса и кино – трендовый APM Monaco.

Победительница получит модное украшение, как у героини в фильме "Валериан и город тысячи планет", которую играет певица Рианна (Rihanna).

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ФОТОГРАФИИ ДЕВУШЕК ЭСТОНИИ, ЛЕТО 2017:

Отправляйте ваши горячие летние фотографии в самых ярких, модных и смелых купальниках с жарких курортов, летящих платьях на фоне маков и подсолнухов, в дерзких шортиках рядом с животными из экзотических стран, в романтических сарафанах на фоне водопадов, рек и гор. Каким было ваше лето? Поделитесь своей самой красивой фотографией и выигрывайте роскошный приз и почетное звание MISS KULDAN ЛЕТО 2017!

/ Kuldan Luxury

Фотографии ждем на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово KULDAN, к письму приложите фотографию, соответствующую правилам конкурса, в тексте письма напишите ваше имя, фамилию и номер телефона. Мы продлеваем прием фотографий Снимки принимаются до 19 сентября 2017 года, 23:59:59. Внимание! Фотoграфии можно прислать и через нашу официальную группу в Facebook.

20 сентября жюри Limon.ee и Kuldan выберут до 25 фотографий, которые пройдут во второй тур и будет объявлено народное голосование до 25 сентября, 16:00. 25 сентября в 17:00 объявим имя счастливой победительницы.

Портал Limon.ee оставляет за собой право вносить небольшие изменения в условия конкурса.

/ Kuldan Luxury

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