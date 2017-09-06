Уже в пятницу! На «Танцевальном рае» выступят ARTIK & ASTI, а гости постараются одеться во всё белое!

Группа «Artik & Asti» - яркий пример self-made проекта в музыкальном бизнесе.

ARTIK — основатель, продюсер и автор большинства песен группы.

ASTI — талантливая исполнительница, обладающая запоминающимся вокальным тембром.

Первая популярность к группе пришла с выходом сингла «Моя последняя надежда». Клип на эту композицию в YOUTUBE за несколько первых месяцев набрал более 1 500 000 просмотров.

Настоящий успех «Artik & Asti» принес первый радио-сингл «Облака (Рай один на двоих)», который вошел в ТОП-100 самых популярных песен в России.

Вас ждет Танцевальный Pай special edition – WHITE PARTY – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей.

Уникальная программа воздушных акробатов и topless Go-Go гоу-гоу из Санкт-Петербурга!

Вас ждет не просто концерт, a настоящий белоснежный рай!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города!

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson

Всю ночь звучит 99% русской музыки и лучшие танцевальные хиты!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!

Двери клуба открываются в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, VIP-билет 70 €.

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене (самые быстрые до -30 процентов) во всех кассах Piletilevi и в интернете.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли (БЕЛАЯ ОДЕЖДА приветствуется)

Смотри: www.trai.ee.