Уже в пятницу! На «Танцевальном рае» выступят ARTIK & ASTI, а гости постараются одеться во всё белое!

"Декус Клиника" и Bongo Takso представляют: в пятницу, 8 сентября, в ночном клубе CATHOUSE Contsert Hall (Тартуское шоссе, Таллинн) - любимая вечеринка - "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ" специальный выпуск “В БЕЛОМ” – special WHITE PARTY!
Группа «Artik & Asti» - яркий пример self-made проекта в музыкальном бизнесе.
ARTIK — основатель, продюсер и автор большинства песен группы.
ASTI — талантливая исполнительница, обладающая запоминающимся вокальным тембром.
Первая популярность к группе пришла с выходом сингла «Моя последняя надежда». Клип на эту композицию в YOUTUBE за несколько первых месяцев набрал более 1 500 000 просмотров.
Настоящий успех «Artik & Asti» принес первый радио-сингл «Облака (Рай один на двоих)», который вошел в ТОП-100 самых популярных песен в России.
Вас ждет Танцевальный Pай special edition – WHITE PARTY – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей.
Уникальная программа воздушных акробатов и topless Go-Go гоу-гоу из Санкт-Петербурга!
Вас ждет не просто концерт, a настоящий белоснежный рай!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города!
Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson
Всю ночь звучит 99% русской музыки и лучшие танцевальные хиты!
Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!
Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!
Двери клуба открываются в 23:00.
Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.
ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!
Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, VIP-билет 70 €.
ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене (самые быстрые до -30 процентов) во всех кассах Piletilevi и в интернете.
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли (БЕЛАЯ ОДЕЖДА приветствуется)
Смотри: www.trai.ee.