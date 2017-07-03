Фото: Алексей Панин отрывается на нудистском пляже с новой девушкой

Сейчас актер Алексей Панин редко появляется в кино, однако его имя продолжает оставаться на слуху из-за скандальных выходок. Недавно артист отправился в небольшое путешествие по Крыму вместе с дочерью Нюсей. Мужчина открыто демонстрирует в соцсетях, как он проводит время с обожаемым ребенком. Он старается сделать отдых девочки как можно более насыщенным.

Также Панин не забывает и о собственных развлечениях. Многие поклонники знают о его пристрастии к плаванию обнаженным. Артист с удовольствием посещает нудистские пляжи и не забывает размещать фотографии в микроблоге.

На снимках Алексей позирует вместе со своей новой избранницей. Судя по всему, артисту улыбнулась удача, и он встретил девушку, которая также питает страсть к отдыху на море совершенно обнаженной.

«Нам плевать, что вы о нас думаете, мы о вас не думаем вообще и даже не знаем вас! Так что перед тем, как писать очередную гадость у меня на странице, подумайте, оно вам надо!» - написал Панин.

Некоторые подписчики были рады увидеть фотоотчет из отпуска актера. Им понравилась фигура девушки Панина. Мужчина признался, что познакомился с ней еще в Москве и позвал на отдых в Крым.

«Отличная фигурка, можно вообще не одеваться», «У вашей спутницы потрясающая фигура, думаю, если бы все имели такие формы, нужды в одежде на пляже совершенно не было бы», «Когда есть такая фигура, грех так не сфоткаться. Респект, ребята», - написали фолловеры.

Однако другая часть подписчиков осудила Алексея за подобные кадры. Они посчитали, что таким фотографиям место в личном архиве, а не в «Инстаграме», где их могут увидеть большое количество людей, в том числе и девятилетняя дочь артиста. Они надеются, что мужчина не берет ребенка на нудистский пляж, а все откровенные кадры были сделаны в отсутствии девочки.

#АлексейПанин #Панин Нам шикарно! A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 29, 2017 at 11:21am PDT

#АлексейПанин #Панин Франция. Кап Даг, город счастья и свободы!⛵️ Всем добра!✌️ A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jul 1, 2017 at 2:03am PDT