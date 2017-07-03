Не отрывайте глаз от кассира, если платите карточкой!

Работает это так. Кассир проводит картой по терминалу для оплаты два раза: один раз, чтобы списать с вас деньги за покупку, и второй - чтобы получить с карты личную информацию, которую затем можно использовать для того, чтобы вас ограбить.

Когда вы даете свою карту кассиру, то можете и не заметить, что кассир уже вас обманул. Терминалы для оплаты товаров карточками выглядят так безобидно…

Далеко не все люди каждый день проверяют состояние своего счета. Поэтому обмануть вас, списав деньги за один и тот же товар дважды, может любой кассир. Лишние деньги, списанные с вашего счета, он затем заберет в кассе.