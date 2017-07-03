Юрий Лоза «сплясал на костях» Олега Яковлева

Лоза Яковлева не знает, но высказывается о нем пафосно, мол «не о чем было разговаривать».

«Для меня вообще все исполнители, которых набирали по типажам, неинтересны. Его взяли, потому что он подходил по типажу. Так же набирали 8 составов „Стрелок“ — по типажам», — передают СМИ слова автора «Плота». — «Как вокалиста его рассматривать тоже особо нельзя, потому что под „Иванушек“ писались песни, которые могли спеть все, для которых вокалисты не нужны. Матвиенко специально делал этот проект под определенных людей».

По его словам, в России сотни тысяч таких маленьких невзрачных блондинов, которые когда-то учились какому-то искусству, как Яковлев.