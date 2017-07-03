У бабушки Бузовой таинственное заболевание
3 июля 2017 г., 16:16
Можно любить или ненавидеть Ольгу Бузову, но то, что она является большой трудяжкой, ни для кого не секрет. Теперь же СМИ выяснили, что, кроме мотива забыться в работе из-за измены бывшего мужа, еще руководит Ольгой, пишет ХочУ.
Пока Костенко и Тарасов отдыхают в ОАЭ, прекратить слухи о меркантильности Ольги Бузовой решила ее мать. Конечно, девушка ввиду своей работы, всегда была публичной, получая большие гонорары. На данный момент она также работает, как пчелка, но вовсе не из-за меркантильных побуждений.
Мама Ольги Бузовой, которая недавно отдыхала в Монако с олигархом, раскрыла секрет. Ирина Александровна говорит, что деньги нужны Ольге не для того, чтобы накапливать, чтобы помочь любимой бабушке, которая болеет неизвестно чем.