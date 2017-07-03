«Неопознанное явление» в Юрмале: водители были в недоумении!

На каждом этапе марафона люди попадали под синий, фиолетовый, красный, розовый и оранжевый дожди из специальной краски. В конце марафона на участке в 4.5 км ждало еще одно «безумие» - пенный пункт, где щедро орошали белыми хлопьями.

Праздник закончился после 15 часов, однако, несмотря на промозглую погоду, красочные разводы на асфальте еще долго напомнинали о прошедшем марафоне. Стойчески выдержало дождь и пенное море.

Как только организаторы убрали заграждения, дети ринулись «плескаться» и кидаться хлопьями. Однако не все разделили радость: многие неосведомленные водители выезжая на местную центральную улицу и завидев далеко впереди себя белое и неподдающееся объяснению явление, резко притормаживали, разворачивались и меняли свой маршрут.

Фото с этого необычного праздника можно увидеть ЗДЕСЬ!