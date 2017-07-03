Бомба замедленного действия: ученые рассказали, чем опасны деньги

Оказалось, что деньги на самом деле могут быть очень опасны для здоровья человека, передает Medikforum. И это один из самых опасных предметов, которые находятся в нашем обиходе. Все дело в том, что купюры способны являться переносчиками разного рода болезней и вирусов, которые попадают с них на руки человека, а потом могут попасть и внутрь организма.

По словам американских исследователей, на купюре может находиться до 100 штаммов опасных заболеваний. Все они в состоянии легко попасть в организм через слизистую: достаточно подержать деньги, а потом потрогать нос или глаза - и вирус попадет внутрь.

Поэтому так важно следить за чистотой рук, мыть их после похода в магазин, и не только из-за того, что приходится дотрагиваться до ручек дверей или каких-то других поверхностей, но также из-за того, что приходится касаться денег, на которых могут быть бактерии. Ученые называют деньги - самый распространенный предмет в обиходе каждого человека - бомбой замедленного действия. Оказалось, что нет такой купюры, которая не содержала бы вирусы и бактерии, и некоторые из них являются смертельно опасными. При этом вирусы также могут попадать в кошелек и передаваться другим купюрам.

В этом смысле использование пластиковых карт намного безопаснее, однако их иногда стоит обрабатывать. Ученые говорят, что это можно делать с помощью лосьона для рук. Так что лучший способ защиты от заболеваний, которые могут передаваться через купюры, - это перейти на безналичный расчет.

Если такой возможности нет, то нужно регулярно мыть руки с мылом и стараться в общественных местах не трогать нос, рот или глаза, чтобы снизить риск заражения. Эта простая мера предосторожности может спасти жизнь.