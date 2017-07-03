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Двухметровая россиянка покоряет мир: одни ноги - 133 см! (фото)

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ФОТО: instagram.com/ekaterina_lisina15

29-летняя Екатерина Лисина из Пензы планирует стать самой высокой моделью в мире. Рост девушки составляет рекордные для fashion-индустрии 2 метра 5 сантиметров, а размер обуви у нее — 47-й!

Бывшая профессиональная баскетболистка 29-летняя Екатерина Лисина заявила изданию The Sun, что собирается всерьез заняться модельной карьерой и стать самой высокой моделью в мире. Она уверена, что столь внушительный рост не помешает ей добиться успеха, пишет Woman.

Девушка уже была официально признана самой высокой в России.

Однако Екатерине этого мало: в планах у будущей модели попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве обладательницы самых длинных ног, а они у бывшей спортсменки составляют ни много ни мало 133 см!

Екатерина Лисина с детства мечтала ходить по подиуму. Однако в возрасте 16 лет девушка предпочла спорт модельному бизнесу. Недавно она завершила профессиональную спортивную карьеру.

Несмотря на свой рост (который ей достался от родителей), Екатерина любит носить высокие каблуки, быть в центре внимания и всегда не прочь сфотографироваться с прохожими.

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