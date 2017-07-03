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Огонь! Анна Седокова восхитила фанатов образом в стиле БДСМ

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Популярная певица Анна Седокова знает, как удивить своих поклонников. Мама троих детей, будоражащая фанатов пикантными фото в соцсетях, решила снять не менее нескромный клип "Увлечение", пишет ХочУ.

34-летняя Анна Седокова недавно стала мамой малыша Гектора, но в рекордные сроки она вернулась в форму. Теперь звезда снова щеголяет в роскошных откровенных образах и подает пример того, как женщинам нужно любить себя, даже будучи реализованной, как мама.

На своей странице в Инстаграм Анна Седокова, которая не стесняется позировать в нижнем белье, анонсировала выход клипа "Увлечение".

/ Скриншот с сайта youtube.com

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