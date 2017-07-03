Огонь! Анна Седокова восхитила фанатов образом в стиле БДСМ

34-летняя Анна Седокова недавно стала мамой малыша Гектора, но в рекордные сроки она вернулась в форму. Теперь звезда снова щеголяет в роскошных откровенных образах и подает пример того, как женщинам нужно любить себя, даже будучи реализованной, как мама.

На своей странице в Инстаграм Анна Седокова, которая не стесняется позировать в нижнем белье, анонсировала выход клипа "Увлечение".