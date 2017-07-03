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Как две капли воды? У президента Эстонии нашли сходство с Буратино

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Керсти Кальюлайд, Буратино. | ФОТО: Sotsiaalmeedia

Социальные сети гудят. Дело в том, что фотографии президента с певческого праздника, который проходил вчера на Певческом поле, стали материалом для шуточного коллажа.

Фото/ Mihkel Maripuu

Снимок Керсти Кальюлайд объединили с кадром из советского детского фильма о Буратино, пишет Elu24. Этот кадр стал быстро распространяться в социальных сетях.

Фото из социальных сетей

Смотрите, на другой курьез, который произошел на прошедшем Эстонского празднике песни ЗДЕСЬ!

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