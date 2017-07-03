Как две капли воды? У президента Эстонии нашли сходство с Буратино

Фото/ Mihkel Maripuu

Снимок Керсти Кальюлайд объединили с кадром из советского детского фильма о Буратино, пишет Elu24. Этот кадр стал быстро распространяться в социальных сетях.

Фото из социальных сетей

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