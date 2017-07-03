Как две капли воды? У президента Эстонии нашли сходство с Буратино

Как две капли воды? У президента Эстонии нашли сходство с Буратино4
3 июля 2017 г., 13:45
Социальные сети гудят. Дело в том, что фотографии президента с певческого праздника, который проходил вчера на Певческом поле, стали материалом для шуточного коллажа.
Фото/ Mihkel Maripuu
Снимок Керсти Кальюлайд объединили с кадром из советского детского фильма о Буратино, пишет Elu24. Этот кадр стал быстро распространяться в социальных сетях.
Фото из социальных сетей
Смотрите, на другой курьез, который произошел на прошедшем Эстонского празднике песни ЗДЕСЬ!