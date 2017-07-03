Представитель Гарика Сукачева высказался про смерть музыканта

Кудинов отметил, что Сукачев, вопреки распространенной прессой информации, жив и здравствует. «Знаете, это очень часто появляется, поэтому комментировать смысла нет, уже нет желания и сил что-то говорить», – цитирует представителя музыканта сайт.

Слухи о мнимой кончине Сукачева появились вскоре после печального известия – о смерти любимца миллионов россиянок Олега Яковлева, некогда выступавшего в составе легендарной группы «Иванушки International».