Представитель Гарика Сукачева высказался про смерть музыканта
3 июля 2017 г., 14:04
Директор известного музыканта Гарика Сукачева Алексей Кудинов коротко, но доходчиво высказался про слухи о кончине исполнителя, оказавшегося в одной палате с 47-летним Олегом Яковлевым, ушедшим из жизни, пишет Аrgumentiru.com.
Кудинов отметил, что Сукачев, вопреки распространенной прессой информации, жив и здравствует. «Знаете, это очень часто появляется, поэтому комментировать смысла нет, уже нет желания и сил что-то говорить», – цитирует представителя музыканта сайт.
Слухи о мнимой кончине Сукачева появились вскоре после печального известия – о смерти любимца миллионов россиянок Олега Яковлева, некогда выступавшего в составе легендарной группы «Иванушки International».