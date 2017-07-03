Участник шоу «Голос» пел пассажирам самолёта во время аварийной посадки

Чтобы успокоить взволнованных инцидентом пассажиров, участник шоу решил исполнить композицию "Я вспоминаю" Юрия Антонова.

Первоначально Блайберга поддержали лишь стюардессы рейса, а другие путешественники отнеслись к инициативе с настороженностью. Однако позже весь борт с радушно отреагировал на поющего пассажира.

Уточняется, что самолёт благополучно приземлился в Минеральных Водах, откуда позже направился в Батуми. В пункт назначения пассажиры лайнера прибыли с задержкой в двенадцать часов.