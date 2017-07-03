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Остепенился: 54-летний Квентин Тарантино впервые женится!

Невеста на 21 год моложе жениха!!!

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Квентин Тарантино | ФОТО: Scanpix

Совсем скоро в Голливуде станет одним завидным холостяком меньше. Известный кинорежиссер Квентин Тарантино сделал предложение своей возлюбленной, модели и певице Даниэле Пик, пишет Hochu.ua.

Культовый режиссер Кентин Тарантино поразил Голливуд новостью о своей помолвке с Даниэлой Пик, которая на 21 год моложе своего 54-летнего жениха. Примечательно, что создатель известных кинолент "Криминальное чтиво" и "Убить Билла" до этого ни разу не был женат.

Зарубежные таблоиды утверждают, что Даниэла Пик дала согласие на брак с Квентином Тарантино незамедлительно, ведь уже давно ждала от него поступка, который даст начало новому этапу в их отношениях.

Известно, что торжество состоится 30 июня в Лос-Анджелесе. "Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы", — прокомментировала новость о будущем замужестве изданию The Daily Mail избранница Тарантино.

Фото супругов смотри ЗДЕСЬ.

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