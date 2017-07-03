Фотоновость: молодой участник Певческого праздника показал средний палец телеканалу ETV

Отличился же на празднике юный участник, который показал камере государственного телеканала ETV неприличный знак. Стоит отметить, что это мелкое хулиганство смотрелось довольно нелепо, особенно на фоне отпаренного национального костюма, который был на юном озорнике.

Общественность начала бурно обсуждать поступок юного участника Эстонского праздника песни, а нам почему-то кажется, что дома он теперь точно получит взбучку за то, что прославил себя и свою семью на всю страну столь некрасивым образом.