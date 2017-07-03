С ума сойти! Леди Гага, Николай Басков и Стас Михайлов развлекали гостей на свадьбе российских олигархов

3 июля 2017 г., 11:53
В Лос-Анджелесе состоялась свадьба Лолиты Османовой (отец Эльдар – российский бизнесмен, владелец холдинга "Межрегионсоюзэнерго") и Гаспара Авдоляна (отец Альберт – акционер Qiwi и совладелец угольного месторождения в Амурской области), пишет Segodnya.ua.
Торжество прошло в театре Dolby на Голливудском бульваре (место проведения церемонии "Оскар").
Ведущими праздника стали Ксения Собчак и Андрей Малахов. "В Голливуде на голливудской волне", — написала Собчак в Instagram.
Развлекали гостей – Леди Гага, Светлана Лобода, Джейсон Деруло, Николай Басков, Стас Михайлов.