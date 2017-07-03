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С ума сойти! Леди Гага, Николай Басков и Стас Михайлов развлекали гостей на свадьбе российских олигархов

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ФОТО: instagram.com

В Лос-Анджелесе состоялась свадьба Лолиты Османовой (отец Эльдар – российский бизнесмен, владелец холдинга "Межрегионсоюзэнерго") и Гаспара Авдоляна (отец Альберт – акционер Qiwi и совладелец угольного месторождения в Амурской области), пишет Segodnya.ua.

Торжество прошло в театре Dolby на Голливудском бульваре (место проведения церемонии "Оскар").

Ведущими праздника стали Ксения Собчак и Андрей Малахов. "В Голливуде на голливудской волне", — написала Собчак в Instagram.

Развлекали гостей – Леди Гага, Светлана Лобода, Джейсон Деруло, Николай Басков, Стас Михайлов.

Lady Gaga на свадьбе балкарской невесты Лолиты Османовой #gasparlola

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С. Лобода на свадьбе балкарской невесты Лолиты Османовой #gasparlola

A post shared by Карачаевские Невесты (@karachay_kelin) on

С. Михайлов на свадьбе балкарской невесты Лолиты Османовой #gasparlola

A post shared by Карачаевские Невесты (@karachay_kelin) on

Н.Басков на свадьбе балкарской невесты Лолиты Османовой #gasparlola

A post shared by Карачаевские Невесты (@karachay_kelin) on

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