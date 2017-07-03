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Все уже побелели: рэпер Томми Кэш не дает покоя организаторам фестиваля Õllesummer

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ФОТО: Kuvatõmmis

Уже на этой недел, 8 июля, состоится грандиозное событие – на главной сцене фестиваля Õllesummer – самое масштабное шоу рэпера Томми Кэша в нашем регионе. Организаторам был прислан райдер звезды.

У больших звезд часто довольно стандартные предпочтения относительно напитков и еды. Вкусы Томми Кэша, однако, полностью соответствуют его эксцентричности.

"Ему необходимо все белое: диваны, ковер, тапочки, свежие белые цветы в белой вазе, белый Хаммер должен доставить звезду к месту выступления, а после – отвезти в аэропорт" – перечисляет белые вещи Марье Хансар, которые необходимо подготовить. Также необходимо где-то поставить портрет Джима Моррисона в рамке, возле которого должны стоять свечи и ладанки.

Также артист желает несколько сортов виски премиум класса и целое ассорти закусок, в перечне которого такие фрукты, как Питахайя (Драконовый фрукт) и Гранадилла. А также предоставлен обширный список названий суши роллов.

Томми Кэш – эстонский репер, взлетевший на небо мировой музыки из Коплинских трущоб. Его смелые и продуманные до последней детали музыкальные видео заставляют раскрывать рты от удивления даже молодых бунтарей. А просмотры в Youtube набирают миллионы! Выступление XXL live Томми Кэша, которое пройдёт на фестивале Õllesummer будет самым большим концертом Томми в Эстонии и местами это будут постановки из клипов, поэтому возрастное ограничение шоу от 18 и старше.

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