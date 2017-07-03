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Угадаете, чьи это дочери-красавицы? Дети каких знаменитостей посетили Эстонский праздник песни впервые

Фото и видео

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Мийна Риханна - дочь Таави Рыйваса и Ребекка - дочь Койта Тооме | ФОТО: Kaia Triisa / Instagram

Вчера на Певческом поле прошел Молодежный праздник песни, который посетили несколько десятков тысяч человек. Среди них были известные политики и местные знаменитости. А кто-то из них привел на праздник своих малышей.

Впервые на певческом празднике побывала красавица-дочь певца Койта Томе и Кайи Трийсы Ребекка, а также дочь Таави Рыйваса и Луизы Вярк Мийна Риханна. Впервые на таких масштабных гуляниях был Отто, сын звезды эстонских мюзиклов Ханны-Лийны Выза, а также дочь эстонской певицы Дагмар Ойя Лайра Лее.

Звезды с гордостью делились фотографиями своих наследников с праздника на Певческом поле.

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