Угадаете, чьи это дочери-красавицы? Дети каких знаменитостей посетили Эстонский праздник песни впервые
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3 июля 2017 г., 10:31
Вчера на Певческом поле прошел Молодежный праздник песни, который посетили несколько десятков тысяч человек. Среди них были известные политики и местные знаменитости. А кто-то из них привел на праздник своих малышей.
Впервые на певческом празднике побывала красавица-дочь певца Койта Томе и Кайи Трийсы Ребекка, а также дочь Таави Рыйваса и Луизы Вярк Мийна Риханна. Впервые на таких масштабных гуляниях был Отто, сын звезды эстонских мюзиклов Ханны-Лийны Выза, а также дочь эстонской певицы Дагмар Ойя Лайра Лее.
Звезды с гордостью делились фотографиями своих наследников с праздника на Певческом поле.