Угадаете, чьи это дочери-красавицы? Дети каких знаменитостей посетили Эстонский праздник песни впервые

Впервые на певческом празднике побывала красавица-дочь певца Койта Томе и Кайи Трийсы Ребекка, а также дочь Таави Рыйваса и Луизы Вярк Мийна Риханна. Впервые на таких масштабных гуляниях был Отто, сын звезды эстонских мюзиклов Ханны-Лийны Выза, а также дочь эстонской певицы Дагмар Ойя Лайра Лее.

Звезды с гордостью делились фотографиями своих наследников с праздника на Певческом поле.

A post shared by Taavi Rõivas (@taaviroivas) on Jul 2, 2017 at 3:06am PDT

A post shared by Dagmar Oja (@dagmaroja) on Jul 2, 2017 at 8:00am PDT