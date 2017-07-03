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Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка

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Юлия Ковальчук. | ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Российская певица Юлия Ковальчук подарит своему супругу, певцу Алексею Чумакову, первенца. Малыш появится на свет уже осенью.

Свою беременность Юлия Ковальчук тщательно скрывает. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а если и выходит к публике, то предпочитает наряжаться в одежду, не сковывающую движений, передает Starhit.

Тем не менее, журналисты сумели разговорить знакомых артистки. "Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада", – рассказала Ирина Турчинская, которая вместе с Юлией занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Говорят, популярная исполнительница находится на пятом месяце беременности. Муж, певец Алексей Чумаков, окружил любимую женщину еще большей заботой, чем раньше. "Они очень гармоничная пара. Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей", – рассказали в близком окружении артистов.

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