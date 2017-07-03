Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка

Свою беременность Юлия Ковальчук тщательно скрывает. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а если и выходит к публике, то предпочитает наряжаться в одежду, не сковывающую движений, передает Starhit.

Тем не менее, журналисты сумели разговорить знакомых артистки. "Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада", – рассказала Ирина Турчинская, которая вместе с Юлией занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Говорят, популярная исполнительница находится на пятом месяце беременности. Муж, певец Алексей Чумаков, окружил любимую женщину еще большей заботой, чем раньше. "Они очень гармоничная пара. Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей", – рассказали в близком окружении артистов.