Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаPositivusЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Организатор Hard Rock Laagri о фестивале в Румму: «Это просто неслыханно!»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Toni Läänsalu

Кайдо Хааванди, организатор фестиваля рок-музыки Hard Rock Laagri, выразил удивление в интервью Elu24 по поводу того, что на музыкальном фестивале Into The Valley в Румму не были обеспечены меры безопасности.

«Дело даже не в том, что люди буянят. Это же массовое мероприятие, кто-то должен проверять, что гости с собой приносят. Охрана нужна прежде всего для того, чтобы помогать людям, а не скручивать им руки», - отметил Хааванди.

Фестиваль Into The Valley – это бутик-фестиваль, который предлагает качественную музыкальную, художественную и кулинарную программу в самых необычных местах мира.

Летом 2017 года фестиваль впервые прошел в Эстонии, захватив с собой свыше 60 музыкантов и диджеев. На фестивале, организованном на территории бывшей тюрьмы в карьере Румму, что в 45 минутах езды от Таллинна, на протяжении трех дней выступали самые известные звезды хауса и техно.

Наверх