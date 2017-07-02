Организатор Hard Rock Laagri о фестивале в Румму: «Это просто неслыханно!»

«Дело даже не в том, что люди буянят. Это же массовое мероприятие, кто-то должен проверять, что гости с собой приносят. Охрана нужна прежде всего для того, чтобы помогать людям, а не скручивать им руки», - отметил Хааванди.

Фестиваль Into The Valley – это бутик-фестиваль, который предлагает качественную музыкальную, художественную и кулинарную программу в самых необычных местах мира.

Летом 2017 года фестиваль впервые прошел в Эстонии, захватив с собой свыше 60 музыкантов и диджеев. На фестивале, организованном на территории бывшей тюрьмы в карьере Румму, что в 45 минутах езды от Таллинна, на протяжении трех дней выступали самые известные звезды хауса и техно.