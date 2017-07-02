Дети, которые к нему попадают, обречены на смерть - им он посвятил свою жизнь

Он забирает к себе в дом брошенных малышей, которых ждала участь умереть в полном одиночестве на больничной койке. Но, благодаря Мухаммеду, они впервые в жизни чувствуют настоящую любовь и заботу.

Заниматься больными детьми мужчина начал вместе со своей женой еще в конце 1980-х. 15 лет назад он овдовел, но благородное дело не бросил.

В доме Мухаммеда живут не только приемные дети. Его 19-летний сын Адам тоже нуждается в постоянной помощи отца. Молодой парень - инвалид. Он страдает от патологии, которая делает кости хрупкими и слабыми.

Сейчас мужчина заботится о шестилетней парализованной и слепоглухонемой девочке. Он один из немногих в Калифорнии, кто имеет полноценную сертификацию по работе с детьми-инвалидами.

Доктор, который наблюдает малышку с рождения, говорит, что она до сих пор жива только благодаря усилиям Мухаммеда. Пожилого мусульманина за глаза называют ангелом.

За 20 лет Мухаммед подарил заботу и любовь более чем 80 детям. Когда его спросили, зачем он это делает, мужчина ответил, что каждый ребенок нуждается в любящей семье. Он трудится ради детей, принимая каждого приемного малыша как родного.

Врачи, которые знают Мухаммеда, называют его «человеком с огромным сердцем». Его труд неоценим. Он помогает детям в их последние дни. Именно так выглядит настоящий героизм!

Фото героя смотри ЗДЕСЬ.