Никто не ожидал: у Киркорова нашлась взрослая дочь

Дочерью знаменитого артиста называет себя некто Анна Тарасюк, которая уже успела прославиться в Ростове-на-Дону. Девушка взяла себе фамилию Киркорова, руководит работой фан-клуба певца и ведет популярную страничку в социальной сети Instagram.

Анна встретилась со своим "отцом", когда он приехал с концертом в Ростов-на-Дону. Ей удалось пробраться к самой сцене и вручить Киркорову несколько подарков, в частности корону с надписью "Лучшему папе". Певец несколько удивился, но принял аксессуар и даже примерил его во время выступления.

Король эстрады пока не спешит признавать родство, но поделиться фамилией готов. "Она достаточно смелый человек, пошла на то, чтобы изменить как-то судьбу. Ведь, меняя фамилию и имя, меняешь свою жизнь, код, который заложен в моих инициалах, а вот как этот код сработает на другом человеке..." – заявил Киркоров во время записи передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.