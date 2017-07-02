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Ужас! Британец откусил отчиму кусок уха во время спора

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Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону из-за спора о национальности первой ракетки мира Энди Маррея, пишет Lenta.

34-летний Кларк настаивал, что теннисист является британцем, в то время как Уилсон считал, что Маррей — шотландец. В результате между родственниками возникла потасовка, во время которой Кларк почувствовал, что не может дышать. Он решил укусить своего отчима за предплечье, но в итоге откусил ему часть уха.

Уилсон был госпитализирован. Врачи пришили ему откушенный фрагмент, однако он не прижился.

В ноябре 2016 года Маррей впервые в своей карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент в его активе 9390 очков. Он родился в Глазго (Шотландия), однако сейчас проживает в Лондоне.

Маррей является победителем трех турниров серии Большого шлема, двукратным олимпийским чемпионом. Он 37 раз выигрывал турниры в одиночном разряде, проводимые ATP.

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