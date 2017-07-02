Ужас! Британец откусил отчиму кусок уха во время спора

34-летний Кларк настаивал, что теннисист является британцем, в то время как Уилсон считал, что Маррей — шотландец. В результате между родственниками возникла потасовка, во время которой Кларк почувствовал, что не может дышать. Он решил укусить своего отчима за предплечье, но в итоге откусил ему часть уха.

Уилсон был госпитализирован. Врачи пришили ему откушенный фрагмент, однако он не прижился.

В ноябре 2016 года Маррей впервые в своей карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент в его активе 9390 очков. Он родился в Глазго (Шотландия), однако сейчас проживает в Лондоне.

Маррей является победителем трех турниров серии Большого шлема, двукратным олимпийским чемпионом. Он 37 раз выигрывал турниры в одиночном разряде, проводимые ATP.