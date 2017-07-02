Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаPositivusЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Что-то пошло не так: Собчак высмеяли за провальный образ «по-голливудски»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ксения Собчак. | ФОТО: Scanpix

На светскую львицу Ксению Собчак с новой силой обрушилась волна критики. Необычный образ журналистки удивил многих интернет-пользователей, пишет Dni.ru.

Скандал вызвал один из последних снимков Собчак в социальной сети Instagram. На фотографии она предстала в образе звезды Голливуда, однако он пришелся по вкусу далеко не всем.

"Что-то пошло не так с прической", – мягко заметил один из комментаторов. "Какая корова ее облизала", – добавил другой пользователь. "Это ж надо так себя любить, такую страшную себя на всеобщее обозрение", – опустился до оскорблений третий.

Между тем, были и те, кто встал на защиту звезды. Примечательно, что фотография, несмотря на весьма противоречивые комментарии, набрала более 26 тысяч отметок "Мне нравится".

Важно отметить, что Ксения Собчак часто подвергается атакам со стороны интернет-пользователей за весьма неоднозначные наряды. Буквально под каждой фотографией можно найти комментарии с оскорблениями в адрес светской львицы.

Саму же Собчак, судя по всему, критика со стороны интернет-сообщества ничуть не задевает. Она не закрывает комментарии под своими фотографиями и не реагирует на провокации пользователей.

Наверх