Что-то пошло не так: Собчак высмеяли за провальный образ «по-голливудски»

Скандал вызвал один из последних снимков Собчак в социальной сети Instagram. На фотографии она предстала в образе звезды Голливуда, однако он пришелся по вкусу далеко не всем.

"Что-то пошло не так с прической", – мягко заметил один из комментаторов. "Какая корова ее облизала", – добавил другой пользователь. "Это ж надо так себя любить, такую страшную себя на всеобщее обозрение", – опустился до оскорблений третий.

Между тем, были и те, кто встал на защиту звезды. Примечательно, что фотография, несмотря на весьма противоречивые комментарии, набрала более 26 тысяч отметок "Мне нравится".

Важно отметить, что Ксения Собчак часто подвергается атакам со стороны интернет-пользователей за весьма неоднозначные наряды. Буквально под каждой фотографией можно найти комментарии с оскорблениями в адрес светской львицы.

Саму же Собчак, судя по всему, критика со стороны интернет-сообщества ничуть не задевает. Она не закрывает комментарии под своими фотографиями и не реагирует на провокации пользователей.