Муж Бейонсе сделал неожиданное признание: его мать - лесбиянка

Новоиспеченный многодетный отец и певец ДЖЕЙ-ЗИ на днях выпустил новый альбом под названием "4:44", основной особенностью которого являются откровения музыканта, связанные с его личной жизнью. Надо сказать, честность текстов исполнителя впечатляют, ведь в них он говорит не только о себе, но и о близких, пишет Hochu.ua.
Поклонники ДЖЕЙ-ЗИ уже успели провести параллели в его новых песнях, указав на то, что супруг певицы Бейонсе подтвердил факт своих многочисленных измен, за которые себя корит.
Также многие ценители творчества ДЖЕЙ-ЗИ отметили, что в одной из своих песен 47-летний музыкант раскрыл секрет своей матери, рассказав о том, что она является представительницей нетрадиционной ориентации:
"У мамы было четверо детей, но она лесбиянка. Нужно было столько времени притворяться. Пришлось спрятаться в шкафу. Давление общества, стыд и боль мешают принять. Плакал от радости, когда ты влюблялась".
В своей новой песне Smile ДЖЕЙ-ЗИ показывает на примере своей матери, как сложно в современном мире быть собой и искренне заявлять о своих сексуальных предпочтениях.