Муж Бейонсе сделал неожиданное признание: его мать - лесбиянка

Поклонники ДЖЕЙ-ЗИ уже успели провести параллели в его новых песнях, указав на то, что супруг певицы Бейонсе подтвердил факт своих многочисленных измен, за которые себя корит.

Также многие ценители творчества ДЖЕЙ-ЗИ отметили, что в одной из своих песен 47-летний музыкант раскрыл секрет своей матери, рассказав о том, что она является представительницей нетрадиционной ориентации:

"У мамы было четверо детей, но она лесбиянка. Нужно было столько времени притворяться. Пришлось спрятаться в шкафу. Давление общества, стыд и боль мешают принять. Плакал от радости, когда ты влюблялась".

В своей новой песне Smile ДЖЕЙ-ЗИ показывает на примере своей матери, как сложно в современном мире быть собой и искренне заявлять о своих сексуальных предпочтениях.