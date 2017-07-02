Мнения разделились: русские туристы глазами жителей популярных курортов

Турция

«Русские считают себя выше остальных и очень высокомерно держатся с другими. Турецкий персонал для них вообще грязь. Орут на ресепшене и грубо всех поторапливают. Очень прожорливые, еще и набирают полные пакеты со шведского стола, чтобы унести с собой. Но зато отжигать и веселиться умеют, как никто другой».

«По-моему, турки и русские очень похожи. Например, мы, как и россияне, всё делаем с чувством и так же чтим традиции. Если сравнить русскую и турецкую литературу, то бросится в глаза много общего в проблемах и характерах. Любую русскую классику легко адаптировать под турецкие реалии».

Египет

«Мы знаем, что Россия и Америка ненавидят друг друга. Наверное, поэтому нам нравится Россия и русские — как полная противоположность Америке и ее политике. А в остальном, какая разница? Большинство египтян безграмотны и видят только то, что хотят видеть».

«Я был как-то раз в Хургаде и встретился там с русскими. Было весело, хоть мы и не понимали друг друга, потому что я не знаю русского, а они совсем не говорят по-английски. Но у нас всё равно много общего, еда например, а еще мы можем справиться с чем угодно».

Испания

Большинство испанцев имеют о русских весьма смутное представление, но в целом относятся к нашим неплохо. Видимо, из-за слухов о людях из большой северной страны, которые до обвала рубля активно скупали недвижимость в испанских городах на Средиземном море.

«О нынешней России среднестатистический испанец знает, что там правит Путин и не любят геев. Остальное — это старые клише еще с советских времен или из боевиков про русскую мафию. Горячих испанцев больше интересуют русские красавицы, а что там в России им, в общем, не интересно».

«Русские в Испании — просто обычные люди, которые тратят много денег. Они приезжают за солнцем, морем и покупками, а больше им ничего и не надо, так что ведут они себя прилично».

Италия

Итальянцы немного больше шокированы внешним видом и повадками русских туристов. Мы-то всё понимаем, что к чему, а вот они...

«Русских женщин отличишь из тысячи. На отдыхе они всегда при полном параде и всегда надевают высокие каблуки, отправляясь в горы или на осмотр древних руин, чтобы потом остаться сидеть в автобусе».

«Русские ведут себя крайне грубо и обожают светить деньгами, чтобы все вокруг поняли, насколько они богаты и круты, громко матерятся в общественных местах, не обращая ни на кого внимания, даже на детей. Кстати, я где-то читал, что именно в русском языке больше всего нецензурных слов».

Таиланд

У тайцев мнения о русских несколько разделились, поскольку наших людей в этом случае стоит разделить на 2 категории. Известно, что одни приезжают туда на недельку за острыми ощущениями, другие же могут жить там по полгода, потому что уровень жизни в Тае позволяет.

«Почему они такие грубые? У любых народов есть хорошие и плохие люди, но только о русских у меня сложилось мнение, что они бывают грубыми 24 часа в сутки 365 дней в году. Еще они боятся показаться простачками, которых легко обмануть, поэтому всегда важничают и хмурятся не по делу».

«Это крайности: с одной стороны, воспитанные, образованные люди, приезжающие со своими семьями, идеальные клиенты. С другой, эдакие бандитские рожи, которые отрываются в Пхукете наравне с таким же отребьем из Австралии и Европы. Некоторые русские откровенно презирают тайцев, другие любят, третьим наплевать, а остальные так напиваются, что забывают, что они в Таиланде».