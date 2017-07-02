Сегодня повезет тому, кто готов работать: гороскоп на 2 июля

Овен

Удачный день для путешествий и поездок. Знакомства с приятными попутчиками внесут в вашу жизнь нечто новое, а в ближайшем будущем – откроют новые возможности для личностного роста. Однако торопить события не стоит. Сегодня вам напомнят о многих данных ранее обещаниях, и выполнять их придется, как бы вы ни сопротивлялись. Возможны значительные расходы, не исключена и потеря дорогой для вас вещи.

В сфере романтических отношений ситуация складывается неблагоприятная. Опрометчивые поступки, совершенные в недавнем прошлом, не остались незамеченными, и сегодня вам предстоит узнать, каковы их последствия.

Телец

Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.

Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.

Близнецы

Атмосферу в семье будет довольно напряженной, вас ожидают острые дискуссии на актуальные темы. Не доводите дело до конфликта, пока не переосмыслите собственное поведение – не исключено, что ваши поступки были отнюдь не безупречны. Несколько проще будет поладить с любимым человеком; юным представителям знака день принесет исключительно приятные романтические переживания.

В профессиональных делах следует избегать спешки и необдуманных решений. Недоброжелатели будут испытывать ваше терпение, однако вы вряд ли поддадитесь на их провокации. Можно заключать долгосрочные сделки, договариваться о сотрудничестве с новыми партнерами.

Рак

Нежелательно приступать к реализации сложных проектов, требующих глубоких знаний и богатого жизненного опыта. Хорошенько все обдумать звезды советуют тем, кто планирует начать работу в новой для себя области, расширять сферу деятельности. Переговоры не принесут ожидаемого результата, придется идти на уступки, отказываться от ранее выдвинутых требований. Вероятны непредвиденные расходы.

Обстановка в семье благоприятная, близкие люди будут искренне рады общению с вами. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений. Хорошо пройдут встречи с друзьями, прогулки будут способствовать росту жизненного тонуса.

Лев

Этот день откроет широкие возможности перед теми, кто давно поставил себе цель и сейчас раздумывает над тем, как скорее достичь ее. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти, на чью поддержку опереться. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения в переговорах и не испугаетесь противостояния с высокопоставленными особами. Благоприятна финансовая ситуация; звезды советуют делать крупные покупки, задуматься о долгосрочных инвестициях.

Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.