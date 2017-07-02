Сегодня повезет тому, кто готов работать: гороскоп на 2 июля

Деловая активность высока, и профессиональные перспективы очень хороши. Этот день особенно удачен для тех, кто готов работать, не рассчитывая на немедленную награду, и, столкнувшись с преградой, не отступать, а искать пути ее преодоления. Возможны некоторые затруднения в делах, подразумевающих сотрудничество с государственными организациями, однако добиться желаемого результата все же можно. Удачными будут командировки, хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами, пишет Дворец.
Овен
Удачный день для путешествий и поездок. Знакомства с приятными попутчиками внесут в вашу жизнь нечто новое, а в ближайшем будущем – откроют новые возможности для личностного роста. Однако торопить события не стоит. Сегодня вам напомнят о многих данных ранее обещаниях, и выполнять их придется, как бы вы ни сопротивлялись. Возможны значительные расходы, не исключена и потеря дорогой для вас вещи.
В сфере романтических отношений ситуация складывается неблагоприятная. Опрометчивые поступки, совершенные в недавнем прошлом, не остались незамеченными, и сегодня вам предстоит узнать, каковы их последствия.
Телец
Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.
Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.
Близнецы
Атмосферу в семье будет довольно напряженной, вас ожидают острые дискуссии на актуальные темы. Не доводите дело до конфликта, пока не переосмыслите собственное поведение – не исключено, что ваши поступки были отнюдь не безупречны. Несколько проще будет поладить с любимым человеком; юным представителям знака день принесет исключительно приятные романтические переживания.
В профессиональных делах следует избегать спешки и необдуманных решений. Недоброжелатели будут испытывать ваше терпение, однако вы вряд ли поддадитесь на их провокации. Можно заключать долгосрочные сделки, договариваться о сотрудничестве с новыми партнерами.
Рак
Нежелательно приступать к реализации сложных проектов, требующих глубоких знаний и богатого жизненного опыта. Хорошенько все обдумать звезды советуют тем, кто планирует начать работу в новой для себя области, расширять сферу деятельности. Переговоры не принесут ожидаемого результата, придется идти на уступки, отказываться от ранее выдвинутых требований. Вероятны непредвиденные расходы.
Обстановка в семье благоприятная, близкие люди будут искренне рады общению с вами. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений. Хорошо пройдут встречи с друзьями, прогулки будут способствовать росту жизненного тонуса.
Лев
Этот день откроет широкие возможности перед теми, кто давно поставил себе цель и сейчас раздумывает над тем, как скорее достичь ее. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти, на чью поддержку опереться. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения в переговорах и не испугаетесь противостояния с высокопоставленными особами. Благоприятна финансовая ситуация; звезды советуют делать крупные покупки, задуматься о долгосрочных инвестициях.
Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.
Дева
День будет весьма напряженным. Вас ждут мелкие, но многочисленные неприятности, которые не лучшим образом скажутся на настроении. Подумайте о том, чтобы обеспечить себе источник приятных эмоций. Например, запланируйте развлекательную поездку, возьмите билеты в театр или договоритесь с друзьями о посещении увеселительного заведения. Прогулка по магазинам тоже может поднять настроение, но связанные с ней расходы окажутся весьма чувствительным «побочным эффектом».
Очень напряженно будут складываться отношения с любимым человеком. Это не лучшие день для романтических признаний и обсуждения накопившихся проблем. Постарайтесь спокойно принимать критику в свой адрес, не отвергать, не обдумав, советы родственников, и не отказываться от помощи, которая будет предложена не в самой тактичной форме.
Весы
День неспокойный, и Весы, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Наиболее сильные волнения связаны с любимым человеком, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.
Стабильна финансовая ситуация: и расходы, и доходы вполне предсказуемы, вы не ошибетесь в инвестициях. Старайтесь держаться ближе к дому: именно в привычной обстановке вас ждут наиболее приятные сюрпризы. Несмотря на все трудности и сложные моменты, оптимизм вы сохраните, а это значит, что и настоящие успехи не за горами.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности в работе и не стесняйтесь обратиться за помощью, если окажетесь в сложной ситуации. Рассчитывая исключительно на свои силы, вы сужаете собственные горизонты, упускаете возможности, которыми следовало бы воспользоваться. Вероятны проблемы у тех, кто в этот день отправляется в деловые командировки или планирует принимать участие в презентациях, семинарах, конференциях.
В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.
Стрелец
День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина значительно не изменится, но ожидаемые денежные поступления могут немного задержаться.
Ссора с любимым человеком окажется весьма серьезной, если вы не сделаете первых шагов к сближению. Родственники готовы прийти вам на помощь, но не проявят бестактности и нетерпения, которые могли бы усложнить и без того непростую ситуацию.
Козерог
Удачный день для реализации любых замыслов, покорения интересующих вас вершин и работы над сложными, требующими внимания проектами. Не придется спешно вносить коррективы в ранее составленные планы; можно придерживаться привычного графика и действовать именно в том темпе, который является для вас комфортным. Коллеги готовы прислушаться к вашему мнению, маловероятны конфликты с руководством и деловыми партнерами.
Личные отношения также вполне гармоничны, интуиция помогает вам избегать «острых» моментов в общении с дорогими сердцу людьми. Можно восстановить прерванные связи, напомнить о себе старым знакомым – встречи с людьми из прошлого будут приятными.
Водолей
День идеально подходит для любой работы: можно многое успеть, самостоятельно справиться с решением сложных задач, принять все необходимые меры для обезоруживания недоброжелателей и агрессивно настроенных конкурентов. Ваши профессиональные достижения велики, и сомневаться в этом не нужно, что бы ни говорил ваш критически настроенный руководитель.
В личной жизни влияние негативных тенденций создает ситуацию более сложную и неоднозначную. Вы легко ссоритесь из-за пустяков с друзьями и родственниками, никак не можете поладить с любимым человеком. Ревность может разрушить даже самые нежные отношения, поэтому постарайтесь не давать для нее поводов.
Рыбы
День весьма противоречивый. Кажется, что дела идут неплохо, но в тот самый момент, когда желанная цель близка, возникают непредвиденные затруднения. Вы надеетесь на чудо, а собственные возможности явно недооцениваете – именно за такой подход и приходится расплачиваться неудачами. Необходимость заниматься скучными делами вряд ли воодушевит вас на трудовые подвиги, но те, кто сумеет одержать верх над своей ленью, добьются внушительных результатов.
Вероятны проблемы в личной жизни. Влюбленные склонны видеть в мрачном свете будущее своих отношений, возлагать на избранника ответственность за мнимые и реальные проблемы. Постарайтесь найти себе занятие по душе, на время отвлечься от мрачных мыслей.