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Видео: Филипп Киркоров получил в глаз от Аллы

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Филипп Киркоров | ФОТО: Scanpix

Завершив гастрольный тур по России, Филипп Киркоров отправился отдыхать в Париж. С собой он взял детей Аллу-Викторию и Мартина, которому на днях исполнилось пять лет. Отметить первый юбилей мальчика семья отправилась в Диснейленд, пишет WomanHit.ru.

Несмотря на возраст, исполнитель повел малышей на «Американские горки», они им явно не понравились. Мартин прятался в папу, да и Алла была не в восторге, чего нельзя сказать о Филипппе, который радовался, как ребенок. За такое приключение артист получил от дочки в глаз.

«Ну и вот, на Десерт! За все Папины диснейлендовские экстремальные проделки -получил Папа в Глаз от любимой доченьки», — радуется Филипп.

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