Видео: Филипп Киркоров получил в глаз от Аллы

Несмотря на возраст, исполнитель повел малышей на «Американские горки», они им явно не понравились. Мартин прятался в папу, да и Алла была не в восторге, чего нельзя сказать о Филипппе, который радовался, как ребенок. За такое приключение артист получил от дочки в глаз.

«Ну и вот, на Десерт! За все Папины диснейлендовские экстремальные проделки -получил Папа в Глаз от любимой доченьки», — радуется Филипп.