До мурашек! Последние стихи Олега Яковлева стали пророческими

Вчера в Москве на Троекуровском кладбище простились с экс-солистом группы «Иванушки International», поэтом, музыкантом, певцом Олегом Яковлевым. Его гражданская жена Александра Куцевол на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала стихи, которые покойный написал для своей новой песни полгода назад, в конце декабря. По словам Александры, это последнее стихотворение Олега, похоже, он предвидел свою скорую кончину.

«Скажи, мой друг, сколько мне осталось/

скажи мой день, сколько минут!

Скажи мне сколько твоих слез застыли?

Скажи закат, ты дружишь с утром?

Скажи моя любовь-ты помнишь меня?

Ласковое море-холодный песок/

такие ночи _пустые надежды/

моя летит к тебе навстречу! /

тихие Облака, тихие привет!

Громкое прощай, я знаю ты чуть слышишь-прощай!»

(орфографии и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).