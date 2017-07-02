До мурашек! Последние стихи Олега Яковлева стали пророческими

Последние стихи певца стали пророческими — Москва простилась с экс-солистом «Иванушек».
Вчера в Москве на Троекуровском кладбище простились с экс-солистом группы «Иванушки International», поэтом, музыкантом, певцом Олегом Яковлевым. Его гражданская жена Александра Куцевол на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала стихи, которые покойный написал для своей новой песни полгода назад, в конце декабря. По словам Александры, это последнее стихотворение Олега, похоже, он предвидел свою скорую кончину.
«Скажи, мой друг, сколько мне осталось/
скажи мой день, сколько минут!
Скажи мне сколько твоих слез застыли?
Скажи закат, ты дружишь с утром?
Скажи моя любовь-ты помнишь меня?
Ласковое море-холодный песок/
такие ночи _пустые надежды/
моя летит к тебе навстречу! /
тихие Облака, тихие привет!
Громкое прощай, я знаю ты чуть слышишь-прощай!»
(орфографии и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).