Вот это да! Рисунок Цоя фломастером продали за 250 тысяч рублей

Отмечается, что нарисованный фломастером набросок, именуемый «Без названия (Битва)», продавался из частной коллекции и был приобретен по номиналу. Торги были посвящены современному искусству.

На аукционе также были проданы работы художников Владимира Дубосарского (картина «Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»).

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

Рисунок смотри ЗДЕСЬ.