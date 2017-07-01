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Вот это да! Рисунок Цоя фломастером продали за 250 тысяч рублей

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Виктор Цой. | ФОТО: Scanpix

Рисунок, сделанный в 1987 году лидером группы «Кино» Виктором Цоем, продали на торгах за 250 тысяч рублей, пишет Lenta.

Отмечается, что нарисованный фломастером набросок, именуемый «Без названия (Битва)», продавался из частной коллекции и был приобретен по номиналу. Торги были посвящены современному искусству.

На аукционе также были проданы работы художников Владимира Дубосарского (картина «Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»).

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

Рисунок смотри ЗДЕСЬ.

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