Жуткий гороскоп: какая вы нечисть по знаку зодиака

Дева - Баба Яга (24 августа - 23 сентября)

Да и вовсе не Баба Яга это, а самая настоящая Василиса Премудрая, утомленная мирскими хлопотами и разочаровавшаяся во всех и вся. Из-за этого она стала мизантропом и уединилась в лесной глуши. В цинизме и плетении козней ей вряд ли найдется равный даже среди нечисти. Бабуля спокойно варит зелья и сушит мухоморы, чтобы угостить кого-нибудь при возможности. Замкнутая, осторожная, занудная и требовательная, ни в какую не идет на компромиссы. Наделена даром читать дурные мысли и понимать гадости с полуслова. При этом может оказать адекватный отпор, дав клубочек и указав направление метлой. Зато в избушке у нее идеальная организация пространства, а все зелья расставлены по алфавиту.

Весы - Мара (24 сентября - 23 октября)

Мара - нечисть очень неопределенная. Она ничего не предпримет, пока тщательно не взвесит все за и против. Чрезвычайно шумна и назойлива - до шести утра способна бурно рассказывать историю о том, как она дошла до такой жизни после смерти. Заставить ее что-то сделать можно, только сильно заинтересовав, потому что эта нечисть руководствуется примерно следующей логикой: зачем идти, когда можно стоять, зачем сидеть, когда можно лежать. Слабонервным и нетерпеливым с ней лучше не связываться. А также не стоит ожидать от нее активных действий по отношению к чему-либо.

Скорпион - Русалка (24 октября - 22 ноября)

Намереваясь искупаться, обязательно прихвати с собой полотенце, резиновые тапочки и делай всё очень тихо, чтобы тебе не встретилась Русалка. Это милое с виду создание заставит тебя ждать, пока она часами расчесывает свои волосы, даже если их немного, и если ты посмеешь помешать процессу, забьет гребнем и утащит на дно. Русалочья натура очень переменчива. Секунду назад она пожертвовала ради тебя голос Ведьме, а уже спустя мгновение превратила своего возлюбленного в пену морскую. В то же время Русалка независима, своенравна и непокорна, чтобы на нее повлиять, дави на жалость.

Стрелец - Лихо Одноглазое (23 ноября - 21 декабря)

Лихо Одноглазое бывает таким, только если его не вовремя разбудить. Ведь в таком случае нечисть берет в руки свой лук и стрелы и прицеливается, щуря при этом один глаз. Те немногочисленные, кто сумел пережить эту встречу, оставили своим потомкам четкое указание: «Не будить!». Лихо на самом деле законченный романтик и идеалист. Он верит в любовь с первого взгляда, в дружбу со второго и в развод с третьего.

Козерог - Кащей Бессмертный (22 декабря - 20 января)

Нечисть упрямая, честолюбивая, а также пуленепробиваемая, водонепроницаемая и очень волевая. Кащей не склонен к полноте, отменный стратег и руководитель, особенно когда речь заходит о добытом в борьбе золоте - над ним он будет чахнуть долго. Ревнив, но умеет себя контролировать. Маньяк и полон азарта, преследовать и реализовывать свои планы может хоть всю жизнь. С виду может показаться, что он мягкий и пушистый, но костюм зайца скрывает в себе утку, яйцо и железный характер.

Водолей - Соловей Разбойник (21 января - 18 февраля)

Соловей Разбойник - натура воздушная, дружелюбная и безответственная. Может свистнуть так, чтобы у жертвы мгновенно заложило уши и пропала пространственная ориентация, что позволяет ему без малейшего сопротивления забрать коня, оружие и другие блага. Соловью подходят творческие профессии пера и топора. Щедро одарен от природы, но сил хватило развить только умение красиво свистеть. Отличается общительностью, оптимизмом и нечеловеческим обаянием. Умеет и любит строить воздушные замки, которые сам же потом и рушит на глазах у изумленной публики.

Рыбы - Водяной (19 февраля - 20 марта)

Водяной настолько привязан к своему болоту, что порой и вовсе перестает из него вылезать. В глубине души этой нечисти всегда есть место мечтам о морях и приключениях. Этот неисправимый романтик верит в алые паруса, может похвастаться живым воображением устрицы и интеллектуальным потенциалом дельфина. У Водяного тонкая и ранимая душа, но ни одна болотная тварь не способна оценить этого по достоинству. Всегда обитает на глубине и зрит в корень. Если потянешься к нему за советом, можешь утонуть.