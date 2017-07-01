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Вот почему в гостях нельзя мыть посуду

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Посуда. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Хорошие новости для женатых мужчин. Оказывается, есть уважительная причина, которая освобождает вас от мытья посуды в гостях у тещи!  Если коротко: ссылайтесь на заботу о благополучии любимых родственников, пишет Маркетиум.

Так, согласно народной примете, в гостях посуду мыть нельзя.

Вы знаете, что в доме каждого человека царит своя энергетика. Одно касание – это новый энергетический след. Все жилище усеяно такими следами.

Разумеется, вы приглашаете гостей и сами посещаете родных или друзей. У славян радушие заложено на генетическом уровне, и часто мы не просто угощаем кофе и печеньем, а организовываем настоящий банкет.

Самое неприятное – башни из тарелок и стаканов в мойке. Иногда гости предлагают свою помощь. И вы ей рады. Но, к сожалению, стоит произнести “нет”.

Причина – энергия. Гости, которые моют посуду, могут подпортить ауру дома и привнести свой негатив. Они “вымывают” удачу и благополучие. Кто-то в это верит, а кто-то – нет. Но только не ссорьтесь на этой почве!

Посудомоечная машина – выход из ситуации. И никому не придется бросать компанию друзей ради тарелок и стаканов!

Кстати, не оставляйте грязную посуду на ночь. Народные приметы говорят, что она – незакрытая входная дверь. Мол, уходят богатство и счастье.

Берегите себя и старайтесь верить только в хорошее!

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