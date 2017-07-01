У Памелы Андерсон юбилей!

Как Памела стала звездой

Биография Памелы Андерсон напоминает классическую голливудскую историю успеха. Согласно официальной версии, в молодости брюнетка из Канады и не мечтала об актерской карьере — после окончания школы она работала тренером по фитнесу.

А известной жгучую брюнетку — блондинкой она станет гораздо позже — сделал случай. В 1989 году, будучи на матче ванкуверской футбольной команды, молодая Памела Андерсон попала в объектив камеры.

Ее заметили представители пивоваренной компании и предложили красивой девушке стать лицом их продукции.

В том же году фото 22-летней Памелы Андерсон уже красовалось на обложке октябрьского номера журнала «Плейбой».

"Быть блондинкой просто замечательно. Когда от тебя ничего не ожидают, удивить очень легко".

Звание девушки месяца окончательно вскружило ей голову. Памела Андерсон увеличила грудь до четвертого размера сразу же после первой съемки для «Плейбоя». Впоследствии она не раз обратится к пластическим хирургам.

Сотрудничество сексуальной канадки с «Плейбоем» растянется более чем на 20 лет. Памела Андерсон появится на обложке еще 14 (!) раз, включая фотоссесию 2016 года, когда она стала последней моделью, снявшейся голой для журнала.

Памела Андерсон сейчас активно занимается общественной деятельностью: борется за права животных, основала свой фонд и даже подружилась с Джулианом Ассанжем, которого считает героем.

Свое 50-летие главный секс-символ Америки встречает в отличной форме. Недавно она снялась в рекламе нижнего белья, в очередной раз доказав, что сколько бы лет ни было Памеле Андерсон, она всегда останется привлекательной и сексуальной для ее многочисленных фанатов по всему миру.