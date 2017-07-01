Галерея: знаменитые эстонцы, которые заменили старую возлюбленную женщиной помоложе
1 июля 2017 г., 12:20
Почему в один прекрасный день мужчины решают оставить свою возлюбленную, чтобы быть вместе с другой, более молодой? Причины могут быть самые разные. Elu 24 приводит примеры известных эстонцев, которые предпочли более молодую партнершу.
Писатель Михкель Рауд оставил жену ради Лиины Вахтер, их разница в возрасте составляет 19 лет.
Дирижер Тыну Кальюсте расстался с возлюбленной ради тележурналистки Кадри Хинрику, которая на 17 лет его моложе.
В 2016 году экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, которому сейчас 63 года, оставил супругу Эвелину и женился второй раз на Иеве Купце, которая на 24 года младше него и на 9 лет моложе Эвелины.