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Галерея: знаменитые эстонцы, которые заменили старую возлюбленную женщиной помоложе

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Томас Хендрик Ильвес и его жена Иева Купце | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Почему в один прекрасный день  мужчины решают оставить свою возлюбленную, чтобы быть вместе с другой, более молодой? Причины могут быть самые разные. Elu 24 приводит примеры известных эстонцев, которые предпочли более молодую партнершу.

Писатель Михкель Рауд оставил жену ради Лиины Вахтер, их разница в возрасте составляет 19 лет.

Дирижер Тыну Кальюсте расстался с возлюбленной ради тележурналистки Кадри Хинрику, которая на 17 лет его моложе.

В 2016 году экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, которому сейчас 63 года, оставил супругу Эвелину и женился второй раз на Иеве Купце, которая на 24 года младше него и на 9 лет моложе Эвелины.

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