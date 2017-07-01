Галерея: знаменитые эстонцы, которые заменили старую возлюбленную женщиной помоложе

Писатель Михкель Рауд оставил жену ради Лиины Вахтер, их разница в возрасте составляет 19 лет.

Дирижер Тыну Кальюсте расстался с возлюбленной ради тележурналистки Кадри Хинрику, которая на 17 лет его моложе.

В 2016 году экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, которому сейчас 63 года, оставил супругу Эвелину и женился второй раз на Иеве Купце, которая на 24 года младше него и на 9 лет моложе Эвелины.