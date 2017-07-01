Видео: звезда итальянской эстрады Тото Кутуньо поет эстонскую песню на фестивале Retrobest

Сегодня - уже третий день тематической ретро-вечеринки «Здравствуй, Космос», которая проходит в Отепя, сообщает Elu24. Фестиваль ретро-музыки Retrobest стал уже традицией. В 2017 году фестиваль открылся выступлением Тото Кутуньо. Певец порадовал публику эстонской песней "Летние ночи" (эст. Suveööd). На протяжении всех трех дней фестиваля (29.06 - 01.07) на живописном озеро Пюхаярв выступают десятки любимых артистов.