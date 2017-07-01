Танец победы: Джигурда и Анисина пустились в пляс после выигрыша судебного дела

Никита Джигурда и Марина Анисина продолжают удивлять пользователей Сети. Недавно в интернете активно обсуждали вопрос с наследством экс-супругов, которое они получат от кумы Людмилы Браташ. Актер и фигуристка утверждали, что несколько дней назад Кунцевский суд отклонил иск Светланы Романовой о поддельном завещании. Таким образом, как утверждает Джигурда, завещание было признано настоящим.

В ролике, которым поделились звезды, подписчики смогли рассмотреть, как Марина и Никита зажгли в одном из ресторанов. Пара вышла танцевать под композицию «Сердце» Леонида Утесова. Анисина извивается вокруг бывшего супруга, Джигурда страстно обнимает любимую женщину, а в конце танца и вовсе падает перед ней на колени.

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