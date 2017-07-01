Рената Литвинова спасла от смерти незнакомца

Преданные поклонники известного сценариста Ренаты Литвиновой знают, какое у нее доброе сердце. Женщина не раз признавалась, что не может оставаться равнодушной даже к посторонним людям и всегда старается помочь. Оказалось, что знаменитость участвует в судьбах не только словом. Режиссер поделилась с Ксенией Собчак трогательной историей, которая случилась однажды во время прогулки с родительницей.

«Ужасная зима, минус тридцать, ветер кошмарный. Мы с ней идем, а в щели между магазином и домом лежит мужчина в ветровке. Синий. Она пощупала пульс, говорит: «Труп». Я говорю: «Какой труп? Ты что, мама?» Начала я его трясти, орать. Проехала мимо милиция, я кричу: «Заберите! Смотрите, мужчина замерзает!» Я его растрясла, он открыл глаза, его увезли», - рассказала Литвинова.

Дело в том, что мама известной блондинки – Алиса Михайловна – всю жизнь проработала челюстно-лицевым хирургом, ежедневно спасая людей. Правда, в некоторых ситуациях женщина преждевременно ставила пострадавшим смертельные диагнозы. По словам Ренаты, после того случая родительница предположила, что дочь в буквальном смысле «растрясла» труп.

«Я перевезла ее в дом поближе, а раньше, когда она жила в неблагополучном районе, вечно там что-то находила – ну, умерших. То там найдет, то сям. Я говорю: «Мама, что тебя все тянет?» Пульс щупает», - продолжает звезда.