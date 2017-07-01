Будьте настойчивы и терпеливы: гороскоп на 1 июля

Овен

В профессиональной сфере складывается сложная ситуация, сегодня у Овнов нет оснований рассчитывать на легкие успехи и победы. Однако упорный труд принесет вполне достойные плоды; не позволяйте себе лениться, и вы добьетесь того, к чему стремитесь. Деловые отношения складываются гармонично, однако едва ли вам сегодня удастся получить поддержку влиятельных покровителей или найти союзников, которые возьмут на себя решение наиболее сложных проблем.

Возможны перемены в личной жизни, причем именно вы выступите их инициатором – возможно, не по своей воле. Следует помнить, что сейчас не следует принимать решения, которые позже нельзя будет предусмотреть, жечь за собой мосты.

Телец

День будет непростым, Тельцам придется преодолеть немало испытаний, потратить время на решение своих и чужих проблем. Профессиональных успехов смогут добиться те, кто готов действовать самостоятельно, не дожидаясь ни поддержки своих обычных союзников, ни покровительства влиятельных особ. Наиболее удачным с деловой точки зрения день будет для тех, кто самостоятельно ставит цели и выбирает пути их решения.

В личных отношениях чрезвычайно важно умение догадываться о желаниях близкого человека, верно интерпретировать его слова. Если вы не обладаете телепатическими способностями, придется довольствоваться интуицией – к счастью, сегодня она достаточно остра.

Близнецы

Близнецам стоит спокойно относиться к поражениям на поле профессиональной битвы: с деловой точки зрения день не будет для вас легким, недоброжелатели окажутся более изобретательными и влиятельными, чем можно было ожидать. Дополняют безрадостную картину финансовые трудности, из-за которых вам придется отказаться от запланированных развлечений и отдыха.

Нестабилен эмоциональный фон, вас подводит интуиция. В такой обстановке чрезвычайно сложно найти общий язык с близкими; избежать конфликтов с любимым человеком смогут лишь те, кто готов на значительные уступки. Юным представителям знака этот день преподнесет немало важных жизненных уроков.

Рак

День принесет много проблем и задач, требующих немедленного решения, а потому он будет для вас непростым, но очень интересным. Есть шанс добиться прогресса в делах, связанных с куплей и продажей имущества, оформлением ценных документов; но при этом следует помнить, что для достижения цели именно вам придется приложить усилия, рассчитывать на помощь со стороны оснований нет. Возможны значительные разногласия с давними деловыми партнерами, не исключен пересмотр ранее достигнутых соглашений.

Погруженность в свои дела мешает вам правильно оценить стремления и желания любимого человека, уделить ему достаточно внимания. Не забывайте о своих обязательствах перед членами семьи – нарушив данное некогда обещание, вы спровоцируете сход лавины проблем.

Лев

С профессиональной точки зрения день вполне хорош. Ни проблемы, решением которых придется заняться, ни ситуации, в которых вы окажетесь, не будут для вас неожиданными, а это значит, что менять свои планы и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам не придется. Вероятно получение предложений о сотрудничестве – они едва ли будут сулить вам грандиозную прибыль, но дадут возможность в полной мере проявить свои способности и таланты. С новыми знакомыми держитесь настороженно, а вот старым друзьям и давним партнерам постарайтесь напомнить о себе.