Не показалось: пять предчувствий, которые нельзя игнорировать

1. “Я не очень хорошо себя чувствую”

Если у вас что-то болит, но вы решаете положиться на “само пройдет”, рискуете совершить ошибку. Организм заблаговременно подает сигналы о том, что с вами что-то не так. Если вы это чувствуете и испытываете дискомфорт, то нужно сходить к врачу. Нельзя игнорировать здоровье! Также постарайтесь обращать внимание на свое состояние в моменты, когда вы общаетесь с людьми. Если вы заметили, что рядом с кем-то конкретным у вас часто болит голова или живот, то этот человек явно не подходит вам для тесного общения.

2. “Эта ситуация кажется опасной”

Опасность тоже нельзя игнорировать! Порой это чувство буквально наступает на пятки, но вы все равно решаете рискнуть и довериться случаю. Не очень разумное решение. Если предчувствие кричит вам об опасности, то стоит прислушаться и переждать. Поверьте, инстинкты действительно способны уберечь вас от беды!

3. “Мне стоит помочь этому человеку”

Иногда предчувствия шепчут не только о плохом, но и о хорошем. В современном мире люди все меньше помогают друг другу, потому что кругом лишь конкуренция и борьба за авторитет. И все же, никогда не стоит забывать о человечности. Если вы словили себя на мысли, что думаете об одном и том же человеке, который действительно нуждается в помощи, то окажите ему ее! Будьте благородным.

4. “Я смогу это сделать”

Здесь речь идет о природных талантах человека. Порой люди так зацикливаются на переосмыслении своих возможностей, что попросту их упускают. Если в какой-то момент вы почувствуете, что вам стоит довериться своему умению, то сделайте это! Даже не думайте ни о чем, просто отдайтесь своим инстинктам и навыкам. Это приведет вас к успеху!

5. “Так будет правильно”

Иногда это предчувствие возникает даже в тех ситуациях, которые априори не могут никому показаться правильными. И в этом вся суть! Если весь мир шепчет вам, что вы совершаете ошибку, но что-то сильное внутри подталкивает вас действовать, то вам стоит прислушаться именно к себе! Вам нужно сделать выбор? Посоветуйтесь с близкими, но больше всего прислушивайтесь именно к себе, ведь с вашим выбором жить только вам!