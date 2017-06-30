Как реагировать на неудачи партнера в сексе

Какими бывают провалы в сексе

Многие люди часто принимают за неудачи на эротическом фронте то, что ими не является. Например, в самом начале отношений у пары был секс каждый день, а через какое-то время стал 1—2 раза в неделю. Мужчина расстраивается, что он уже не тот половой гигант или женщина слишком холодна, хотя снижение накала страстей со временем вполне естественный процесс.

Или, например, при первом сексе у мужчины не случилось эрекции. Многие женщины презрительно роняют: «У тебя проблемы» — и уходят, не оставив второго шанса. Хотя, вероятно, что он просто переволновался или был уставшим.

«Если у человека все в порядке со здоровьем, то главная причина сексуальных неудач — психологическая, — объясняет психолог и сексолог Инна Мельникова. — Страх и тревога мешают расслабиться, настроиться друг на друга и получить удовольствие. А отсутствие нормальной коммуникации между партнерами усугубляет проблемы».

Однако сексуальную жизнь портят не столько неудачи, сколько реакции партнеров на них. Инна Мельникова называет трудности, которые неизбежно возникнут в паре, где не обсуждаются сексуальные проблемы:

Снижается количество половых актов. Когда у кого-то что-то пошло не так, каждый находит отговорки — то работы много, то устал. Секс саботируется, он все реже и все хуже.

Каждый из партнеров начинает больше мастурбировать.

Появляется враждебность по отношению к тем, кто хвастается своими сексуальными победами.

Поэтому так важно бережно реагировать на неудачи партнера, обсуждать проблемы и решать их вместе.

Какими бывают реакции мужчин на неудачи женщин

Одна из самых главных трудностей женщин состоит в том, что они слишком переживают, если у них не получается достигнуть оргазма. Тем более что у некоторых этот оргазм бывает слабо выражен, и мужчина может его даже не заметить.

Они переживают также, понравятся ли партнеру, достаточно ли сексуальны, чтобы вызвать в нем страстное желание и эрекцию. Мужчины своими реакциями только усугубляют ситуацию.

— «А ты кончила? Нет? Ну давай тогда вот так попробуем, и вот так! А теперь?» — такое давление не вызывает ничего, кроме сопротивления и желания поскорее симулировать. Просто чтобы наконец оставили в покое.

— «Не можешь получить оргазм? Да ты фригидная, тебе стоит сходить на какие-нибудь курсы, чтобы развить сексуальность». Такая оскорбительная оценка может вообще надолго отбить у женщины желание заниматься сексом.

А некоторые мужчины могут проявить «деликатность». Просто молча подарить женщине фаллоимитатор или еще какой-нибудь гаджет, словно многозначительно намекая: «Тебе стоит потренироваться как-нибудь и без моего участия».

Как лучше реагировать? «Быть терпеливым, не акцентировать внимание на отсутствии оргазма. Пробовать что-то новое, открывать у женщины новые эрогенные зоны и вообще сместить фокус внимания с результата на процесс», — рекомендует Инна Мельникова.