Как реагировать на неудачи партнера в сексе

Это только в порнофильмах у мужчин круглосуточная эрекция, а женщины получают феерические оргазмы примерно каждые три секунды. В реальной жизни все не так идеально: у людей есть стресс, усталость, волнение. Психолог и сексолог Инна Мельникова рассказывает, как реагировать на неудачи партнера, чтобы не формировать комплексы друг у друга, пишет Lady.
Какими бывают провалы в сексе
Многие люди часто принимают за неудачи на эротическом фронте то, что ими не является. Например, в самом начале отношений у пары был секс каждый день, а через какое-то время стал 1—2 раза в неделю. Мужчина расстраивается, что он уже не тот половой гигант или женщина слишком холодна, хотя снижение накала страстей со временем вполне естественный процесс.
Или, например, при первом сексе у мужчины не случилось эрекции. Многие женщины презрительно роняют: «У тебя проблемы» — и уходят, не оставив второго шанса. Хотя, вероятно, что он просто переволновался или был уставшим.
«Если у человека все в порядке со здоровьем, то главная причина сексуальных неудач — психологическая, — объясняет психолог и сексолог Инна Мельникова. — Страх и тревога мешают расслабиться, настроиться друг на друга и получить удовольствие. А отсутствие нормальной коммуникации между партнерами усугубляет проблемы».
Однако сексуальную жизнь портят не столько неудачи, сколько реакции партнеров на них. Инна Мельникова называет трудности, которые неизбежно возникнут в паре, где не обсуждаются сексуальные проблемы:
Снижается количество половых актов. Когда у кого-то что-то пошло не так, каждый находит отговорки — то работы много, то устал. Секс саботируется, он все реже и все хуже.
Каждый из партнеров начинает больше мастурбировать.
Появляется враждебность по отношению к тем, кто хвастается своими сексуальными победами.
Поэтому так важно бережно реагировать на неудачи партнера, обсуждать проблемы и решать их вместе.
Какими бывают реакции мужчин на неудачи женщин
Одна из самых главных трудностей женщин состоит в том, что они слишком переживают, если у них не получается достигнуть оргазма. Тем более что у некоторых этот оргазм бывает слабо выражен, и мужчина может его даже не заметить.
Они переживают также, понравятся ли партнеру, достаточно ли сексуальны, чтобы вызвать в нем страстное желание и эрекцию. Мужчины своими реакциями только усугубляют ситуацию.
— «А ты кончила? Нет? Ну давай тогда вот так попробуем, и вот так! А теперь?» — такое давление не вызывает ничего, кроме сопротивления и желания поскорее симулировать. Просто чтобы наконец оставили в покое.
— «Не можешь получить оргазм? Да ты фригидная, тебе стоит сходить на какие-нибудь курсы, чтобы развить сексуальность». Такая оскорбительная оценка может вообще надолго отбить у женщины желание заниматься сексом.
А некоторые мужчины могут проявить «деликатность». Просто молча подарить женщине фаллоимитатор или еще какой-нибудь гаджет, словно многозначительно намекая: «Тебе стоит потренироваться как-нибудь и без моего участия».
Как лучше реагировать? «Быть терпеливым, не акцентировать внимание на отсутствии оргазма. Пробовать что-то новое, открывать у женщины новые эрогенные зоны и вообще сместить фокус внимания с результата на процесс», — рекомендует Инна Мельникова.
Какими бывают реакции женщин на неудачи мужчин
Главный страх мужчин состоит в том, что эрекция будет недостаточно сильной или ее не будет вообще. Чрезмерная эмоциональная реакция женщины на его неудачу этот страх усиливает, еще больше усугубляя проблему.
— «Ты импотент» — пожалуй, самое обидное и сильное оскорбление, которое только можно нанести мужчине и пошатнуть его самооценку, даже если у него и правда есть проблемы в интимной сфере.
— «С тобой что-то не так» — обобщают, переносят характеристику физических возможностей на личность в целом.
Правда, чаще женщины реагируют не вербально, а используя язык тела и жестов. Если в разгар страстных ласк у мужчины пропадает эрекция, могут просто с недовольным видом покинуть постель и пойти заниматься своими делами.
Или начинают акцентировать внимание на проблеме и жалеть, утешать мужчину.
Или мило улыбаются, но молча делают вывод: «У него ничего не получилось, он свой шанс упустил». «Хотя, одна неудача может быть случайной. Стоит попробовать как минимум 3—4 раза заняться сексом с этим партнером, потому что о стойком нарушении эрекции можно говорить только тогда, если проблемы с ней стабильно происходят где-то полгода», — объясняет Инна Мельникова.
Как лучше реагировать? Спокойно, без претензий. «Сосредоточиться на ощущениях: пусть эрекция пропала, можно пока заняться другими ласками, даже сделать массаж — это поможет расслабиться, сбросить напряжение. Вполне может быть, что благодаря этому эрекция вернется сама собой».
И мужчинам, и женщинам важно помнить, что оргазм — не единственный способ получить удовольствие от интимного общения. Что в такой деликатной сфере уважение и безоценочность особенно важны. Быть бережнее друг к другу, и, если отношения так важны — обратиться за помощью к специалисту, чтобы он помог их сохранить. И подсказал, как сделать, чтобы регулярный секс приносил радость обоим.