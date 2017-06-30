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ВИЧ-инфицированный муж Пермяковой из «Интернов» пытался ее убить

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Светлана Пермякова | ФОТО: Instagram/s_permyakova

Звезда сериала «Интерны» сделала откровенное признание о прошлых отношениях. Оказалось, что экс-супруг скрыл от Светланы Пермяковой наличие смертельной болезни. Пара развелась спустя месяц после похода в загс, пишет СтарХит.

Преданные поклонники популярного ситкома «Интерны» души не чают в озорной медсестре Любови Скрябиной. Роль работницы больницы исполняет Светлана Пермякова, в реальной жизни которой все оказалось сложнее. Знаменитость вспомнила о непростом периоде замужества. Женщина всего месяц была в браке с Евгением Бодровым – бывшим арт-директором одного из столичных заведений.

Непродолжительный союз распался по причине вредных привычек мужчины, обмана и неадекватного поведения. По словам актрисы, ее экс-супруг злоупотреблял запрещенными препаратами, а однажды в порыве гнева даже замахнулся на нее с ножом.

«Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного», - откровенно заявила Пермякова.

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