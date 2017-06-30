ВИЧ-инфицированный муж Пермяковой из «Интернов» пытался ее убить

Преданные поклонники популярного ситкома «Интерны» души не чают в озорной медсестре Любови Скрябиной. Роль работницы больницы исполняет Светлана Пермякова, в реальной жизни которой все оказалось сложнее. Знаменитость вспомнила о непростом периоде замужества. Женщина всего месяц была в браке с Евгением Бодровым – бывшим арт-директором одного из столичных заведений.

Непродолжительный союз распался по причине вредных привычек мужчины, обмана и неадекватного поведения. По словам актрисы, ее экс-супруг злоупотреблял запрещенными препаратами, а однажды в порыве гнева даже замахнулся на нее с ножом.

«Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного», - откровенно заявила Пермякова.