Смотри: как выглядит выставленная на продажу роскошная квартира бывшего мэра Таллинна

Напомним, недавно стало известно о том, что Тынис Пальтс разошелся со своей супругой Кармен и подтвердил отношения с другой женщиной.

Чтобы убедиться, что квартира по адресу перекресток Кирику, 4 принадлежит Тынису Пальтсу, редакция Elu24 связалась с маклером.

Данных о владельце фирма предоставить не смогла, но подтвердила, что квартира находится в продаже последние полгода. Ее нынешняя цена – 619 000, что на 120 000 меньше ее изначальной стоимости.