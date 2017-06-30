Смотри: как выглядит выставленная на продажу роскошная квартира бывшего мэра Таллинна
30 июня 2017 г., 15:14
На портале KV.ee найдено объявление о продаже роскошной квартиры, вероятно принадлежащей эстонскому политику и бизнесмену Тынису Пальтсу.
Напомним, недавно стало известно о том, что Тынис Пальтс разошелся со своей супругой Кармен и подтвердил отношения с другой женщиной.
Чтобы убедиться, что квартира по адресу перекресток Кирику, 4 принадлежит Тынису Пальтсу, редакция Elu24 связалась с маклером.
Данных о владельце фирма предоставить не смогла, но подтвердила, что квартира находится в продаже последние полгода. Ее нынешняя цена – 619 000, что на 120 000 меньше ее изначальной стоимости.